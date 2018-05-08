Самарец высадил в выбоинах на улице Дачной четыре кг картошки
Он надеется, что его перформанс ускорит ремонт дороги.
Он надеется, что его перформанс ускорит ремонт дороги.
Житель Самары, художник Лев Ушаков, сообщил на своей странице в соцсети, что он, для привлечения внимания властей к ямам на дорогах, посадил на середине улицы Дачной четыре килограмма картошки.
Свою акцию Лев Ушаков назвал «Дачный сезон».
«Прохожие помогали, рассказывали байки про улицу, автомобилисты сигналили и показывали большой палец кверху», — обрисовал реакцию окружающих на его действия художник.
Лев Ушаков не оригинален в таком способе борьбы с плохими дорогами. В прошлом году в яму на дороге посадил картошку житель Челябинска.
Реконструкцию улицы Дачной планируется провести в следующем году.