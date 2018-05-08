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09:13 (мск), источник: АиФ Самара

Самарец высадил в выбоинах на улице Дачной четыре кг картошки

Он надеется, что его перформанс ускорит ремонт дороги.

Житель Самары, художник Лев Ушаков, сообщил на своей странице в соцсети, что он, для привлечения внимания властей к ямам на дорогах, посадил на середине улицы Дачной четыре килограмма картошки.

Свою акцию Лев Ушаков назвал «Дачный сезон».

«Прохожие помогали, рассказывали байки про улицу, автомобилисты сигналили и показывали большой палец кверху», — обрисовал реакцию окружающих на его действия художник.

Лев Ушаков не оригинален в таком способе борьбы с плохими дорогами. В прошлом году в яму на дороге посадил картошку житель Челябинска.

Реконструкцию улицы Дачной планируется провести в следующем году.

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