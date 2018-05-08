Самарец высадил в выбоинах на улице Дачной четыре кг картошки

Житель Самары, художник Лев Ушаков, сообщил на своей странице в соцсети, что он, для привлечения внимания властей к ямам на дорогах, посадил на середине улицы Дачной четыре килограмма картошки.

Свою акцию Лев Ушаков назвал «Дачный сезон».

«Прохожие помогали, рассказывали байки про улицу, автомобилисты сигналили и показывали большой палец кверху», — обрисовал реакцию окружающих на его действия художник.

Лев Ушаков не оригинален в таком способе борьбы с плохими дорогами. В прошлом году в яму на дороге посадил картошку житель Челябинска.