ДУМ Башкирии назвал даты поста и суммы пожертвований для мусульман в месяц Рамазан

Согласно фетве, первый день Рамазана в этом году выпадает на 16 мая. Ураза-байрам отмечается 15 июня.

Фитр-садака верующих с низким уровнем достатка составляет 50 рублей, со средним достатком — 150 рублей, для состоятельных — 300 рублей.

Фидья (фидия) для жителей республики равняется 180 рублям за каждый пропущенный день, сумма рассчитывается с учетом цен в регионе на основные продукты питания. Этих денег должно хватить на то, чтобы накормить на день одного взрослого человека. За весь пропущенный месяц (по уважительной причине) верующий должен будет отдать 5400 рублей.