ДУМ Башкирии назвал даты поста и суммы пожертвований для мусульман в месяц Рамазан
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Духовное управление мусульман Башкортостана определило даты поста, а также размеры
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Духовное управление мусульман Башкортостана определило даты поста, а также размеры
Согласно фетве, первый день Рамазана в этом году выпадает на 16 мая.
Фидья (фидия) для жителей республики равняется 180 рублям за каждый пропущенный день, сумма рассчитывается с учетом цен в регионе на основные продукты питания. Этих денег должно хватить на то, чтобы накормить на день одного взрослого человека. За весь пропущенный месяц (по уважительной причине) верующий должен будет отдать 5400 рублей.
Нисаб — свободные средства, полученные дозволенным способом, с которых идет