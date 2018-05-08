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09:08 (мск), источник: ИА Башинформ

ДУМ Башкирии назвал даты поста и суммы пожертвований для мусульман в месяц Рамазан

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Духовное управление мусульман Башкортостана определило даты поста, а также размеры фитр-садака — суммы, которую обязан выплатить мусульманин в течение Рамазана до праздника Ураза-байрам, фидьи — искупительной выплаты, если мусульманин не смог по состоянию здоровья держать пост и нисаба — размера имущества, с которого выплачивается закят. Соответствующую фетву подписал председатель ДУМ РБ муфтий Нурмухамет Нигматуллин.

Согласно фетве, первый день Рамазана в этом году выпадает на 16 мая. Ураза-байрам отмечается 15 июня.

Фитр-садака верующих с низким уровнем достатка составляет 50 рублей, со средним достатком — 150 рублей, для состоятельных — 300 рублей.

Фидья (фидия) для жителей республики равняется 180 рублям за каждый пропущенный день, сумма рассчитывается с учетом цен в регионе на основные продукты питания. Этих денег должно хватить на то, чтобы накормить на день одного взрослого человека. За весь пропущенный месяц (по уважительной причине) верующий должен будет отдать 5400 рублей.

Нисаб — свободные средства, полученные дозволенным способом, с которых идет выплата-закят, в республике определен в размере 224 000 рублей. С него закят получается 5600 рублей (2,5%). Если верующий не располагает такими средствами, то он не платит закят.

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