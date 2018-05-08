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13:04 (мск), источник: 365info.kz

Два землетрясения зарегистрировано в Алматинской области

В Алматинской области подземные толчки с разницей в два часа произошли дважды.

Источник: AP 2018

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 08 мая в 06 час 44 мин 11 сек (аст) (08 мая 2018 в 00 час 44 мин 11 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

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Эпицентр землетрясения расположен в 364 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 40.04° с.ш. 75.78° в.д..

Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет Ранее было зарегистрировано еще одно землетрясение. Оно произошло 08 мая 2018 г. в 04 час 23 мин 45 сек (07 мая 2018 г. в 22 час 23 мин 45 сек по Гринвичу)..

Эпицентр землетрясения расположен в 131 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.06° с.ш. 77.28° в.д. Глубина 25 км.

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