Два землетрясения зарегистрировано в Алматинской области

Эпицентр землетрясения расположен в 364 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 40.04° с.ш. 75.78° в.д..



Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет Ранее было зарегистрировано еще одно землетрясение. Оно произошло 08 мая 2018 г. в 04 час 23 мин 45 сек (07 мая 2018 г. в 22 час 23 мин 45 сек по Гринвичу)..



Эпицентр землетрясения расположен в 131 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.06° с.ш. 77.28° в.д. Глубина 25 км.