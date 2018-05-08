Приморского астролога оштрафовали за прогноз на выборы президента

Предсказание было опубликовано в газете «Джентри», главредом которой является Ремпель. По данным местного ИА PrimaMedia, астролог в обсуждении поста в Facebook о работе Роскомнадзора написал, что его оштрафовали и что он «не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы».