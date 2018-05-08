К июню в Казани после реконструкции откроется набережная озера Кабан

— Я как горожанин давно этого жду. Набережная позволит всем болельщикам и туристам, которые гуляют на центральных улицах — Петербургская, Баумана, по набережной через парк «Миллениум» дойти до Старо-Татарской слободы и до ресторанов, которые есть там, — отметил председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов.