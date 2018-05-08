Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тутберидзе раскрыла настоящее отношение Медведевой к Загитовой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Кирстен Данст родила первенца
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Медведева прощается с Тутберидзе: реакция Тарасовой
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
«С ракетами не вышло — хотите Курскую дугу?»: в РФ ответили США
«Мэй загнана в угол — ЕС не простит лжи о РФ»
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

К июню в Казани после реконструкции откроется набережная озера Кабан

В Казани 1 июня после реконструкции откроется набережная озера Кабан. Это позволит туристам, побывшим на ЧМ-2018, попасть в интересные места Старо-Татарской слободы.

Источник: Комсомольская правда

— Я как горожанин давно этого жду. Набережная позволит всем болельщикам и туристам, которые гуляют на центральных улицах — Петербургская, Баумана, по набережной через парк «Миллениум» дойти до Старо-Татарской слободы и до ресторанов, которые есть там, — отметил председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов.

Он также заметил, что к лету на улице Каюма Насыри откроется два новых исторических дворика.

Кроме того, к ЧМ-2018, большинство кафе откроет летние веранды. Исполком сделал Ассоциации отельеров и рестораторов 30-процентную скидку на аренду.

Все новости региона
 В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, летчики погибли
Старший сын Валерии стал продюсером
Кто может войти в новое правительство
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь