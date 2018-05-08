К июню в Казани после реконструкции откроется набережная озера Кабан
В Казани 1 июня после реконструкции откроется набережная озера Кабан. Это позволит туристам, побывшим на ЧМ-2018, попасть в интересные места
В Казани 1 июня после реконструкции откроется набережная озера Кабан. Это позволит туристам, побывшим на ЧМ-2018, попасть в интересные места
— Я как горожанин давно этого жду. Набережная позволит всем болельщикам и туристам, которые гуляют на центральных улицах — Петербургская, Баумана, по набережной через парк «Миллениум» дойти до
Он также заметил, что к лету на улице Каюма Насыри откроется два новых исторических дворика.
Кроме того, к ЧМ-2018, большинство кафе откроет летние веранды. Исполком сделал Ассоциации отельеров и рестораторов 30-процентную скидку на аренду.