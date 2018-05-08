Дождливая погода продержится на Кубани до 11 мая
В Краснодаре 8 мая синоптики обещают ливень, грозу, град и сильный ветер до 20 м/с. Штормовое предупреждение распространили спасатели.
В Краснодаре 8 мая синоптики обещают ливень, грозу, град и сильный ветер до 20 м/с. Штормовое предупреждение распространили спасатели.
Сильных ливней 9 мая не ожидается, но в большинстве районов Кубани будет сыро и пасмурно.
«Преимущественно это горные, предгорные районы, Черноморское побережье. Дожди пройдут 8 и 9 мая в большинстве районов края с перерывами», — сказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.
Дневная температура воздуха немного опустится, столбик термометра будет колебаться от 21 до 26 °C. Такая погода продержится в регионе до 11 мая. Потом, по прогнозам метеорологов, снова будет жарко.