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09:35 (мск), источник: Кубань 24

Дождливая погода продержится на Кубани до 11 мая

В Краснодаре 8 мая синоптики обещают ливень, грозу, град и сильный ветер до 20 м/с. Штормовое предупреждение распространили спасатели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 765 мм рт. ст. 3 м/с

Сильных ливней 9 мая не ожидается, но в большинстве районов Кубани будет сыро и пасмурно.

«Преимущественно это горные, предгорные районы, Черноморское побережье. Дожди пройдут 8 и 9 мая в большинстве районов края с перерывами», — сказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Дневная температура воздуха немного опустится, столбик термометра будет колебаться от 21 до 26 °C. Такая погода продержится в регионе до 11 мая. Потом, по прогнозам метеорологов, снова будет жарко.

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