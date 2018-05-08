Дождливая погода продержится на Кубани до 11 мая

Сильных ливней 9 мая не ожидается, но в большинстве районов Кубани будет сыро и пасмурно.

«Преимущественно это горные, предгорные районы, Черноморское побережье. Дожди пройдут 8 и 9 мая в большинстве районов края с перерывами», — сказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.