Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«РФ расценит как вражеское вторжение и примет меры»: ответ Киеву
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Медведева прощается с Тутберидзе: реакция Тарасовой
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ
Кузнецов снял проклятие. Овечкин впервые в жизни вышел в финал
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Эксперт: Заявление Медведева о пенсионерах — скрытая месть Путину
Казахстан пустил армию США на Каспий и ответил РФ
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом наградили полицейского, раненого грабителями в погоне

Старшего лейтенанта полиции Алексея Серова по указу президента наградили в Камышине в Волгоградской области медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Грабители ювелирного салона ранили его из пистолета в голову, когда тот пытался их остановить на служебном авто.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ограбление произошло еще 18 июня 2017 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении на ювелирный салон — трое человек в масках, угрожая продавцам оружием, похитили украшения на сумму около пяти миллионов рублей, после чего скрылись на авто. Правоохранители объявили план «Перехват», в ходе которого наряд ДПС заметил машину преступников на трассе «Волгоград — Камышин».

При преследовании грабителей полицейские произвели предупредительные и прицельные выстрелы по колесам машины грабителей. В результате ответного огня 37-летний старший лейтенант полиции был ранен в голову, его на вертолете доставили в больницу в Волгоград. Спустя четыре дня правоохранители задержали в Азове одного из преступников. Второй злоумышленник застрелился в Саратове. Третьего грабителя задержали в Татарстане.

Чуть позже следователи выяснили, что все они входили в преступную группу, в которой числилось еще пять человек. С 2011 года по июнь 2017 года ОПГ совершала нападения на ювелирные салоны в Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях.

Полицейские установили 31 факт преступной деятельности. Причиненный ущерб составил более 80 миллионов рублей. Сейчас пятеро обвиняемых находятся под стражей.

Все новости региона
Россиянку приговорили к пожизненному заключению во Вьетнаме за контрабанду
Кто может войти в новое правительство
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь