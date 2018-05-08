Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Воронежа в Крым

Источник: Reuters

Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту полётов из Воронежа в Крым до двух раз в неделю. В расписании появится дополнительный рейс по воскресеньям, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Воронеж» в понедельник, 7 мая. Полёты в Симферополь начнутся с 9 июня.

Субботний рейс из Воронежа в Симферополь запланирован на 7:10, обратно самолёт отправится в 10:10. Время в полёте составит 2 часа. По воскресеньям вылет запланирован на 16:00, прилёт — на 18:00. А обратно в Воронеж самолёт отправится в 19:05. Рейсы будут выполнять на самолётах Bombardier CRJ-100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Стоимость билета — от 6650 рублей.

Авиакомпания «РусЛайн» анонсировала запуск сезонных рейсов из Воронежа в Крым и обратно ещё в марте. Тогда планировалось, что полёты будут выполняться всего один раз в неделю, а время в пути составит 2 часа 20 минут. Лётная программа рассчитана до 25 августа.