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10:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Воронежа в Крым

Самолёты будут летать два раза в неделю.

Источник: Reuters

Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту полётов из Воронежа в Крым до двух раз в неделю. В расписании появится дополнительный рейс по воскресеньям, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Воронеж» в понедельник, 7 мая. Полёты в Симферополь начнутся с 9 июня.

Субботний рейс из Воронежа в Симферополь запланирован на 7:10, обратно самолёт отправится в 10:10. Время в полёте составит 2 часа. По воскресеньям вылет запланирован на 16:00, прилёт — на 18:00. А обратно в Воронеж самолёт отправится в 19:05. Рейсы будут выполнять на самолётах Bombardier CRJ-100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Стоимость билета — от 6650 рублей.

Авиакомпания «РусЛайн» анонсировала запуск сезонных рейсов из Воронежа в Крым и обратно ещё в марте. Тогда планировалось, что полёты будут выполняться всего один раз в неделю, а время в пути составит 2 часа 20 минут. Лётная программа рассчитана до 25 августа.

Кроме того, авиакомпания Red Wings откроет субсидированные рейсы из Воронежа в Симферополь. Стоимость льготных билетов — 2,5 тыс. рублей. Программа будет действовать 1 июня по 30 ноября, билеты поступят в продажу не позднее 15 мая. Однако купить их смогут не все.

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