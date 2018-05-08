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11:12 (мск), источник: Вести Иркутск

Три тысячи залпов в честь Дня Победы запустят завтра в 10 часов вечера в небо над Иркутском

Самые живописные виды откроются с Нижней набережной.

Фейерверк будет под музыку — её иркутяне услышат в эфире радио МСМ. Как и две знаменитые речи главного диктора СССР Юрия Левитана о начале и конце войны.

Праздничное шествие начнётся в 11 часов утра. Прямая трансляция будет на нашем сайте «вести.ирк.ру». Лучшие моменты празднования 73-й годовщины Великой Победы смотрите в наших спецвыпусках. На телеканале «Россия 1» в 23:20. На телеканале «Россия 24» — в восемь вечера.

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