Три тысячи залпов в честь Дня Победы запустят завтра в 10 часов вечера в небо над Иркутском
Самые живописные виды откроются с Нижней набережной.
Самые живописные виды откроются с Нижней набережной.
Фейерверк будет под музыку — её иркутяне услышат в эфире радио МСМ. Как и две знаменитые речи главного диктора СССР Юрия Левитана о начале и конце войны.
Праздничное шествие начнётся в 11 часов утра. Прямая трансляция будет на нашем сайте «вести.ирк.ру». Лучшие моменты празднования 73-й годовщины Великой Победы смотрите в наших спецвыпусках. На телеканале «Россия 1» в 23:20. На телеканале «Россия 24» — в восемь вечера.