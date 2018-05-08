Студенты ТОГУ научат жителей Хабаровска вычислять будущее

Источник: Восток Медиа

«Фестиваль особенно порадует любителей игр. Будет организована большая площадка. Студенты специально разработали игры, которых раньше вообще не существовало», — рассказала корреспонденту агентства директор центра информации и дизайна ТОГУ Ирина Апарина.

Полную программу фестиваля организаторы держат в тайне. Но уже известно, что все факультеты и институты готовят квесты, интерактивы и выставки для посетителей «Арт-кампуса». Например, архитекторы организуют мини-выставку «Архитектура будущего», а математики, программисты и физики научат вычислять будущее и проведут увлекательные физические опыты.

«В прошлом году всем очень понравился Факультет природопользования и экологии. Студенты рассказали о правильной прививке деревьев и подарили гостям кедровые саженцы — многие из них хорошо прижились и перезимовали. Ещё можно было сделать себе на память сувенир, например, монетку или медаль из дерева», — поделилась Ирина Апарина.