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11:09 (мск), источник: Восток Медиа

Студенты ТОГУ научат жителей Хабаровска вычислять будущее

Хабаровчане смогут пройти курс молодого математика, послушать лекции профессоров, провести физические опыты и порисовать с натуры. Всё это ждёт гостей фестиваля «Арт-кампус ТОГУ на Утёсе» в парке имени Муравьева-Амурского, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«Фестиваль особенно порадует любителей игр. Будет организована большая площадка. Студенты специально разработали игры, которых раньше вообще не существовало», — рассказала корреспонденту агентства директор центра информации и дизайна ТОГУ Ирина Апарина.

Полную программу фестиваля организаторы держат в тайне. Но уже известно, что все факультеты и институты готовят квесты, интерактивы и выставки для посетителей «Арт-кампуса». Например, архитекторы организуют мини-выставку «Архитектура будущего», а математики, программисты и физики научат вычислять будущее и проведут увлекательные физические опыты.

«В прошлом году всем очень понравился Факультет природопользования и экологии. Студенты рассказали о правильной прививке деревьев и подарили гостям кедровые саженцы — многие из них хорошо прижились и перезимовали. Ещё можно было сделать себе на память сувенир, например, монетку или медаль из дерева», — поделилась Ирина Апарина.

Студенты и преподаватели университета будут ждать всех желающих на «ракушке» на набережной 12 мая с 13:00 до 18:00. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в прошлом году на первом «Арт-кампус ТОГУ на Утёсе», хабаровчан научили правильно играть в «Дженгу», определять состав грунта и строить двигатели.

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