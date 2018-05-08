Жители Красноярска могут попасть в Книгу рекордов России
Завтра, в День Победы, красноярцы могут попасть в Книгу рекордов России. Заявка уже отправлена.
Завтра, в День Победы, красноярцы могут попасть в Книгу рекордов России. Заявка уже отправлена.
Как сообщает
Добавим, что накануне праздника на улицах городах горожанам раздают георгиевские ленточки и открытки с текстом великой песни.
Напомним, ранее самое массовое исполнение песни было зафиксировано Книгой рекордов России в 2015 году в Иркутске. Песню «Давай, Россия» исполнили около 1300 человек.