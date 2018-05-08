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11:07 (мск), источник: НИА Красноярск

Жители Красноярска могут попасть в Книгу рекордов России

Завтра, в День Победы, красноярцы могут попасть в Книгу рекордов России. Заявка уже отправлена.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает пресс-служба администрации города, Красноярск готовится к рекордному исполнению песни «День Победы». 9 мая после прохождения колонны всероссийской акции «Бессмертный полк» всем собравшимся на площади Мира у БКЗ в 14.30 предложат спеть хором. Ожидается, что участие в акции примут более 10 тысяч человек. Чтобы зафиксировать рекорд, в наш город приедет специальная комиссия.

Добавим, что накануне праздника на улицах городах горожанам раздают георгиевские ленточки и открытки с текстом великой песни.

Напомним, ранее самое массовое исполнение песни было зафиксировано Книгой рекордов России в 2015 году в Иркутске. Песню «Давай, Россия» исполнили около 1300 человек.

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