Жители Красноярска могут попасть в Книгу рекордов России

Как сообщает пресс-служба администрации города, Красноярск готовится к рекордному исполнению песни «День Победы». 9 мая после прохождения колонны всероссийской акции «Бессмертный полк» всем собравшимся на площади Мира у БКЗ в 14.30 предложат спеть хором. Ожидается, что участие в акции примут более 10 тысяч человек. Чтобы зафиксировать рекорд, в наш город приедет специальная комиссия.