Памятник генералу Сабиру Рахимову вернули на прежнее место
К монументу Сабира Рахимова в Ташкенте возложили цветы.
К монументу Сабира Рахимова в Ташкенте возложили цветы.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Монумент генералу Сабиру Рахимову в столице Узбекистана из парка Гафура Гуляма вернули на площадь перед хокимиятом в Алмазарском районе.
Сегодня к подножию возвращенного после восьми лет отсутствия памятника были возложены цветы.
Возложение цветов памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны Р Уз.
Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В торжественном мероприятии принял участие министр оброни Узбекистана Абдусалом Азизов, новый хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, а также ветераны, военнослужащие республики, курсанты Ташкентского высшего общевойскового командного училища и учащиеся школ.
Возложение цветов памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны Р Уз.
Напомним, распоряжение о переносе памятника сделал президент Шавкат Мирзиёев на совещании в Наманганской области.
По словам главы государства, этот шаг — восстановление исторической справедливости.
Возложение цветов памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны Р Уз.
Памятник Рахимову открыли в 1981 году, изначально он располагался перед зданием хокимията
Переименование района было связано с публикациями в издании местного хокимията со ссылками на пожелания общественности о возврате району исторического имени.
Сабир Рахимов — герой Советского Союза, узбекский
К 9 мая в Ташкенте по инициативе президента также возвращают на прежнее место памятник «Дружба народов», он посвящен семье Шамахмудовых, усыновившей во время войны 15 детей разных национальностей.