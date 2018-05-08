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10:00 (мск), источник: Sputnik

Памятник генералу Сабиру Рахимову вернули на прежнее место

К монументу Сабира Рахимова в Ташкенте возложили цветы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Монумент генералу Сабиру Рахимову в столице Узбекистана из парка Гафура Гуляма вернули на площадь перед хокимиятом в Алмазарском районе.

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Сегодня к подножию возвращенного после восьми лет отсутствия памятника были возложены цветы.

Возложение цветов памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны Р Уз.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В торжественном мероприятии принял участие министр оброни Узбекистана Абдусалом Азизов, новый хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, а также ветераны, военнослужащие республики, курсанты Ташкентского высшего общевойскового командного училища и учащиеся школ.

Возложение цветов памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны Р Уз.

Напомним, распоряжение о переносе памятника сделал президент Шавкат Мирзиёев на совещании в Наманганской области.

По словам главы государства, этот шаг — восстановление исторической справедливости.

Возложение цветов памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны Р Уз.

Памятник Рахимову открыли в 1981 году, изначально он располагался перед зданием хокимията Сабир-Рахимовского района. В конце 2010 года район переименовали в Алмазарский, а ранее станции метро «Сабир Рахимов» дали новое название «Алмазар».

Переименование района было связано с публикациями в издании местного хокимията со ссылками на пожелания общественности о возврате району исторического имени.

Сабир Рахимов — герой Советского Союза, узбекский генерал-майор времен Второй мировой войны. Он родился в 1902 году в Ташкенте, участвовал в боях 1941−1945 годов, был неоднократно ранен, погиб в конце войны.

К 9 мая в Ташкенте по инициативе президента также возвращают на прежнее место памятник «Дружба народов», он посвящен семье Шамахмудовых, усыновившей во время войны 15 детей разных национальностей.

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 Памятник генералу Сабиру Рахимову вернули на историческое место
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