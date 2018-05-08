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11:04 (мск), источник: VLADNEWS

Стало известно, когда во Владивосток вернётся тепло

Холодный тропический вихрь накрыл Приморье.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: VLADNEWS

На наступившей неделе в Приморье ожидается неустойчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

По прогнозу синоптиков, в середине недели, 9 мая, погода в крае немного улучшится. Интенсивность дождей и площадь их распространения уменьшаться, потеплеет на 25 градусов. Поступление на прибрежные районы охотоморского воздуха прекратится, и здесь также станет теплее.

Во второй половине недели в некоторых районах Приморья ожидаются кратковременные дожди, температурный фон повысится: минимальная ночью +1…+11 °C, максимальная днём +18…+25 °C.

В конце рабочей недели прояснится и потеплеет, максимальная температура +11…+20 °C.

Владивосток в первой половине недели, включая праздничный день 9 мая, ждёт облачная погода, временами туман и морось. Ветер свежий. Температура воздуха в начале недели ночью +1…+3 °C, днём +4…+6 °C. В середине недели температурный фон повысится на 23 градуса. В последний рабочий день прояснит, столбик термометра поднимется до +12…+15 °C.

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