Стало известно, когда во Владивосток вернётся тепло
Холодный тропический вихрь накрыл Приморье.
Холодный тропический вихрь накрыл Приморье.
На наступившей неделе в Приморье ожидается неустойчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
По прогнозу синоптиков, в середине недели, 9 мая, погода в крае немного улучшится. Интенсивность дождей и площадь их распространения уменьшаться, потеплеет на 25 градусов. Поступление на прибрежные районы охотоморского воздуха прекратится, и здесь также станет теплее.
Во второй половине недели в некоторых районах Приморья ожидаются кратковременные дожди, температурный фон повысится: минимальная ночью +1…+11 °C, максимальная днём +18…+25 °C.
В конце рабочей недели прояснится и потеплеет, максимальная температура +11…+20 °C.
Владивосток в первой половине недели, включая праздничный день 9 мая, ждёт облачная погода, временами туман и морось. Ветер свежий. Температура воздуха в начале недели ночью +1…+3 °C, днём +4…+6 °C. В середине недели температурный фон повысится на 23 градуса. В последний рабочий день прояснит, столбик термометра поднимется до +12…+15 °C.