Стало известно, когда во Владивосток вернётся тепло

Источник: VLADNEWS

На наступившей неделе в Приморье ожидается неустойчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

По прогнозу синоптиков, в середине недели, 9 мая, погода в крае немного улучшится. Интенсивность дождей и площадь их распространения уменьшаться, потеплеет на 25 градусов. Поступление на прибрежные районы охотоморского воздуха прекратится, и здесь также станет теплее.

Во второй половине недели в некоторых районах Приморья ожидаются кратковременные дожди, температурный фон повысится: минимальная ночью +1…+11 °C, максимальная днём +18…+25 °C.

В конце рабочей недели прояснится и потеплеет, максимальная температура +11…+20 °C.