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09:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы получат квитанции без допназначений за тепло

Прокуратура и Госжилинспекция Нижегородской области проводят проверку корректности начисления платежей жителям Автозаводского и Ленинского районов.

Источник: Аргументы и факты

Часть жителей Автозаводского и Ленинского районов получат новые квитанции без дополнительных начислений за тепло. Их выдают в Центре-СБК. Платить по квитанциям с завышенными суммами жителям Автозавода пока не нужно, сообщает пресс-служба городской администрации.

7 мая в администрации Нижнего Новгорода прошло межведомственное совещание под руководством мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с участием министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова, а также представителей «Волгаэнергосбыта», региональной ГЖИ и прокуратуры.

«В субботу в Нижнем Новгороде работала выездная комиссия министерства строительства и ЖКХ РФ. Сегодняшняя проблема — в конфликте управляющей компании, ресурсоснабжающей и сбытовой организаций. Очевидно, что жители не должны от этого страдать. Было принято решение о том, что ресурсоснабжающая организация должна в кратчайшие сроки сделать обоснованный перерасчет начислений, в том числе с учетом тех дней, когда жители фактически не получали тепло», — сообщил в свою очередь Андрей Чертков.

Сейчас юристы проводят проверку перерасчета, который совершила Автозаводская ТЭЦ по отношению к своим клиентам.

«Все надзорные органы сейчас занимаются этим вопросом, осуществляют проверочные мероприятия. Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — подчеркнул мэр Владимир Панов.

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