Путин поздравил Додона с Днём Великой Победы
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Молдова Игоря Додона с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Молдова Игоря Додона с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
«Уважаемый Игорь Николаевич! Примите сердечные поздравления по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Наши отцы и деды с честью выдержали тяжелое испытание самой страшной и кровопролитной в истории человечества войной, проявив безмерный героизм в борьбе с фашизмом. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла, вынесших все тяготы и лишения по имя свободы будущих поколений, навсегда сохранится в героической летописи России и Молдавии.
Память о Великой Победе и сегодня объединяет братские российский и молдавский народы, способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами.
Прошу передать всем проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни, — говорится в поздравлении Владимира Путина.