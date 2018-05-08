Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«РФ расценит как вражеское вторжение и примет меры»: ответ Киеву
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Кирстен Данст родила первенца
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Гончар: Малкин вряд ли сможет сыграть на чемпионате мира
Воробьев заявил, что его настораживают крупные победы россиян
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Эксперт: Заявление Медведева о пенсионерах — скрытая месть Путину
Казахстан пустил армию США на Каспий и ответил РФ
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10:28 (мск), источник: Actualitati.md

Путин поздравил Додона с Днём Великой Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Молдова Игоря Додона с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Actualitati.md

«Уважаемый Игорь Николаевич! Примите сердечные поздравления по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также
Путин пригласил Додона на Чемпионат мира по футболу

Наши отцы и деды с честью выдержали тяжелое испытание самой страшной и кровопролитной в истории человечества войной, проявив безмерный героизм в борьбе с фашизмом. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла, вынесших все тяготы и лишения по имя свободы будущих поколений, навсегда сохранится в героической летописи России и Молдавии.

Память о Великой Победе и сегодня объединяет братские российский и молдавский народы, способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами.

Прошу передать всем проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни, — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Все новости региона
 Два молдавских школьника привезли бронзу с Международной химической...
В Молдове увеличили штрафы в 4 раза: Не уступил дорогу пешеходу -...
Кто может войти в новое правительство
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь