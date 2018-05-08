Путин поздравил Додона с Днём Великой Победы

Наши отцы и деды с честью выдержали тяжелое испытание самой страшной и кровопролитной в истории человечества войной, проявив безмерный героизм в борьбе с фашизмом. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла, вынесших все тяготы и лишения по имя свободы будущих поколений, навсегда сохранится в героической летописи России и Молдавии.