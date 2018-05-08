Автобусы изменят свое направление во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

С10 мая во Владивостоке на улице Енисейская изменится схема движения автобусов из-за ремонтных работ на теплосетях на участке дороги от дома на улице Енисейской, 8 до дома на Кирова, 21 В, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, автобусы, следующие на автовокзал, после остановки «Кирова, 32» будут направляться вверх до дома № 48, там разворачиваться и далее двигаться в обратном направлении до пересечения с улицей Русской. Повернув направо, автобусы продолжат движение до остановки «Автовокзал». Схема маршрута по направлению в центр не изменится.