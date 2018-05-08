Автобусы изменят свое направление во Владивостоке
Неудобства связаны с ремонтом теплотрасс.
Неудобства связаны с ремонтом теплотрасс.
С10 мая во Владивостоке на улице Енисейская изменится схема движения автобусов
Так, автобусы, следующие на автовокзал, после остановки «Кирова, 32» будут направляться вверх до дома № 48, там разворачиваться и далее двигаться в обратном направлении до пересечения с улицей Русской. Повернув направо, автобусы продолжат движение до остановки «Автовокзал». Схема маршрута по направлению в центр не изменится.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Изменения будут действовать до 30 августа.