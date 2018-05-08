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09:59 (мск), источник: ЕАН

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 14 мая

Завершение отопительного сезона в Екатеринбурге планируют объявить 14 мая, сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас готовится соответствующее постановление.

«Такое решение принято исходя из погодных условий», — сказал он, отметив, что окончательно все будет определено в зависимости от фактической погоды в ближайшие дни.

В пресс-службе Екатеринбургской теплоснабжающей компании также сообщили, что завершение отопительного сезона планируется с 14 мая. Отметим, это не означает, что во всех домах одновременно отключат батареи. Такой процесс занимает определенное время.

Напомним, что, согласно постановлению правительства РФ, отопительный сезон может быть завершен после того, как среднесуточная температура воздуха пять дней подряд превышает +8 градусов.

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