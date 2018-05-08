Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 14 мая

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас готовится соответствующее постановление.

«Такое решение принято исходя из погодных условий», — сказал он, отметив, что окончательно все будет определено в зависимости от фактической погоды в ближайшие дни.

В пресс-службе Екатеринбургской теплоснабжающей компании также сообщили, что завершение отопительного сезона планируется с 14 мая. Отметим, это не означает, что во всех домах одновременно отключат батареи. Такой процесс занимает определенное время.