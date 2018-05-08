Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 14 мая
Завершение отопительного сезона в Екатеринбурге планируют объявить 14 мая, сообщил
Завершение отопительного сезона в Екатеринбурге планируют объявить 14 мая, сообщил
По его словам, сейчас готовится соответствующее постановление.
«Такое решение принято исходя из погодных условий», — сказал он, отметив, что окончательно все будет определено в зависимости от фактической погоды в ближайшие дни.
В
Напомним, что, согласно постановлению правительства РФ, отопительный сезон может быть завершен после того, как среднесуточная температура воздуха пять дней подряд превышает +8 градусов.