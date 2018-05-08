Самое большое Знамя Победы водрузили над оперным театром

Источник: VN.ru

Новосибирский театр оперы и балета — ровесник победы в Великой Отечественной войне. Он достраивался в годы войны и открылся 12 мая 1945 года. Именно поэтому ежегодно перед началом репетиций Парада Победы над куполом поднимается главный символ праздника — Знамя Победы. Однако такое огромное полотно над городом развивается всего второй год.

Впервые это знамя горожане увидели в 2017 году, когда по просьбе ветеранов и горожан над НОВАТом водрузили точную копию Знамени Победы, которое представляет собой штурмовой флаг 150-ой ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в Берлине.