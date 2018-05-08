Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Алина Кабаева определилась с профессией для будущей дочери
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Не узнать: Кэти Перри стала брюнеткой
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
8Серж Саргсян ушел в отставку
09:55 (мск), источник: Интерфакс

Жители Екатеринбурга станцуют вальс в День Победы

Екатеринбург. 8 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Танцевальная акция «Вальс Победы» состоится 9 мая на площадке возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба вуза.

«Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать под мелодии легендарных советских композиций — “Катюша”, “Синий платочек”, “Темная ночь”, “Землянка” и другие», — говорится в сообщении.

После вальса участники акции выстроятся в слово «мир». Также акция завершится минутой молчания и запуском в небо белых шаров. Кроме того, в рамках мероприятия посетители увидят показательные выступления по рукопашному бою спортивно-патриотического клуба «Альфа», выставку макетов оружия времен ВОВ из университетского музея, экспозицию военной археологии. Также гости смогут попробовать полевую кухню.

Конгрессмены хотят вводить санкции против поставщиков ОПК России
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Подполковника Балтфлота обвинили в краже 12 тонн техники
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь