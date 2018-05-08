Жители Екатеринбурга станцуют вальс в День Победы

«Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать под мелодии легендарных советских композиций — “Катюша”, “Синий платочек”, “Темная ночь”, “Землянка” и другие», — говорится в сообщении.

После вальса участники акции выстроятся в слово «мир». Также акция завершится минутой молчания и запуском в небо белых шаров. Кроме того, в рамках мероприятия посетители увидят показательные выступления по рукопашному бою спортивно-патриотического клуба «Альфа», выставку макетов оружия времен ВОВ из университетского музея, экспозицию военной археологии. Также гости смогут попробовать полевую кухню.