У Волочковой протекла крыша
В квартире российской танцовщицы Анастасии Волочковой произошла коммунальная авария: жилище на Тверской улице в центре Москвы затопило во время сильного ливня. Об этом сообщает
В квартире российской танцовщицы Анастасии Волочковой произошла коммунальная авария: жилище на Тверской улице в центре Москвы затопило во время сильного ливня. Об этом сообщает
Как рассказал изданию адвокат звезды Владимир Комсолев, вода попала в квартиру через сгнившую крышу. «Они (коммунальщики — прим. “Дома”) сами виноваты — давно не проверяли покрытие, — сообщил юрист. — Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь. Сильнее всего пострадали потолок и мебель, изготовленная на заказ за границей. Придется делать ремонт».
Танцовщица планирует подать на коммунальщиков в суд, добавил Комсолев. Сейчас специалисты оценивают нанесенный имуществу ущерб. По данным StarHit, речь может идти о сумме в три миллиона рублей.
В марте текущего года бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве, рассказал, что артистка владеет одной квартирой в Москве, квартирой в