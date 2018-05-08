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09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

У Волочковой протекла крыша

В квартире российской танцовщицы Анастасии Волочковой произошла коммунальная авария: жилище на Тверской улице в центре Москвы затопило во время сильного ливня. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.

Как рассказал изданию адвокат звезды Владимир Комсолев, вода попала в квартиру через сгнившую крышу. «Они (коммунальщики — прим. “Дома”) сами виноваты — давно не проверяли покрытие, — сообщил юрист. — Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь. Сильнее все­го пострадали потолок и мебель, из­готовленная на заказ за границей. Придется делать ремонт».

Танцовщица планирует подать на коммунальщиков в суд, добавил Комсолев. Сейчас специалисты оценивают нанесенный имуществу ущерб. По данным StarHit, речь может идти о сумме в три миллиона рублей.

В марте текущего года бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве, рассказал, что артистка владеет одной квартирой в Москве, квартирой в Санкт-Петербурге, загородным домом в Московской области и 22 квартирами в Астрахани. Совокупную стоимость принадлежащей балерине недвижимости журналисты оценили в 244 миллиона рублей.

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