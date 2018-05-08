На следующей неделе проезд в автобусах подешевеет для малоимущих хабаровчан

Источник: РИА "Новости"

С 14 мая жители Хабаровска, которые считаются малоимущими, будут платить за проезд в общественном транспорте 15 рублей. Скидка будет действовать в определенные часы — с 10:00 до 16:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Льготу получат как дети из малоимущих семей, так и их родители. Предоставлять скидку будут только в транспорте, где есть терминалы для безналичной оплаты проезда. При этом с собой льготник должен иметь справку. Выдают такой документ в отделах социальной поддержки населения:

1) В Центральном районе — улица Фрунзе, 67, телефон: 46−70−38;.

2) В Кировском и Краснофлотском районах — улица Серышева, 62, телефон: 47−73−69;.

3) В Индустриальном районе — улица Краснореченская, 87а, телефон: 47−70−74;.

4) В Железнодорожном районе — улица Владивостокская, 33, телефон: 30−14−83.

В мэрии отмечают, что для получения скидки на проезд детям с 8 до 14 лет достаточно справки, а остальным также нужно будет показать кондуктору документ, удостоверяющий личность.