Асфальт в центре Хабаровска изрисовали рекламой спиртного из-под полы

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске на трамвайных остановках «Центральный рынок» и «Гупровский городок» появились свежие трафаретные объявления о нелегальной продаже алкоголя. Житель Кировского района Антон Корбанюк рассказал корреспонденту портала «Губерния», что рекламу на асфальт, по всей видимости, нанесли в ночь на вторник. В полиции предупреждают, что покупка такой продукции — прямая дорога к отравлению.

Как сообщил хабаровчанин Антон Корбанюк, бутлегеры торгуют алкоголем оптом и за небольшую цену.

«Судя по тексту граффити, продавцы предлагают приобрести у них пять литров коньяка или водки всего за 1700 рублей. Думаю, что такие деньги найдутся и у школьника, и, скорее всего, при покупке паспорт у него спрашивать никто не будет. Это уже не говоря о качестве предлагаемого продукта», — говорит житель Кировского района.

В краевом управлении МВД рассказали, что с торговцами спиртным, которые размещают рекламу на асфальте, оперативники борются вместе с работниками мэрии и коммунальщиками.

«Мы постоянно ведем мониторинг обстановки, связанной с незаконной торговлей алкогольной продукцией и оборотом наркотиков. Когда к нам поступает информация о наружной рекламе, в которой речь идет о продаже запрещенных веществ, мы сообщаем об этом в хабаровскую администрацию и вместе с работниками мэрии принимаем меры для блокировки контактной информации, закрашиваем незаконные объявления. Если это не входит в полномочия администрации, наши сотрудники сообщают о нелегальной рекламе в управляющие компании и ТСЖ, чтобы они занялись ликвидацией этих сообщений на вверенной им территории», — рассказал заместитель начальника краевого управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Алексей Кувалдин.

Собеседник добавил, что горожане, покупающие алкоголь по подобным объявлениям, рискуют смертельно отравиться.

«Как правило, качество продукта, которые нелегальные продавцы выдают за коньяк и водку, не отвечает требованиям госстандарта. Достаточно вспомнить декабрьскую трагедию 2016 года в Иркутске, когда от отравления спиртосодержащей жидкостью “Боярышник” погибли десятки людей. Поэтому мы выявляем нелегалов-продавцов по их контактам, совершаем контрольные закупки, регулярно изымаем продукцию из оборота. После этого назначаем экспертизы, чтобы установить опасность изъятой продукции для здоровья. От этого зависит квалификация и тяжесть преступления», — сказал Алексей Кувалдин.

В ближайшее время представители краевого УМВД передадут информацию об объявлениях на остановках городским полицейским и сотрудникам администрации, а те начнут проверку.