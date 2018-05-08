Отопительный сезон продолжается в семи районах Приморья, в том числе во Владивостоке
Сейчас отопление подаётся в жилые дома и социальные объекты Дальнегорска, Кавалеровского, Ольгинского, Пожарского, Тернейского и Чугуевского районов. А во вторник
Сейчас отопление подаётся в жилые дома и социальные объекты Дальнегорска, Кавалеровского, Ольгинского, Пожарского, Тернейского и Чугуевского районов. А во вторник
В остальных городах и районах края уже началась ремонтная кампания по подготовке к будущему отопительному сезону — специалисты приступают к гидравлическим испытаниям теплотрасс, замене оборудования на котельных, к ремонту внутридомовых инженерных систем.
Так, во Владивостоке гидравлические испытания пройдут с 14 мая по 20 июня. По мере выявления повреждений на теплотрассах будет проходить их ремонт.
Всего в Приморье заменят несколько десятков километров теплотрасс, а также восстановят тепловую изоляцию трубопроводов.
Самые крупные участки тепловых сетей восстановят во Владивостоке по улице