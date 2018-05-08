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10:28 (мск), источник: Вести Приморье

Отопительный сезон продолжается в семи районах Приморья, в том числе во Владивостоке

Сейчас отопление подаётся в жилые дома и социальные объекты Дальнегорска, Кавалеровского, Ольгинского, Пожарского, Тернейского и Чугуевского районов. А во вторник из-за низкой температуры воздуха тепло вновь пустили в детские сады и школы краевого центра, сообщает «Вести: Приморье».

Источник: Вести Приморье

В остальных городах и районах края уже началась ремонтная кампания по подготовке к будущему отопительному сезону — специалисты приступают к гидравлическим испытаниям теплотрасс, замене оборудования на котельных, к ремонту внутридомовых инженерных систем.

Так, во Владивостоке гидравлические испытания пройдут с 14 мая по 20 июня. По мере выявления повреждений на теплотрассах будет проходить их ремонт.

Всего в Приморье заменят несколько десятков километров теплотрасс, а также восстановят тепловую изоляцию трубопроводов.

Самые крупные участки тепловых сетей восстановят во Владивостоке по улице Нижне-Портовая — здесь планируется заменить 540 метров трубопровода, на проспект 100-летия Владивостока отремонтируют 364 метра и по улице Калинина произведут капитальный ремонт 312 метров теплотрассы.

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