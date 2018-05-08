В Казани сотрудники ГИБДД нашли заблудившегося ребенка-туриста из Екатеринбурга

Источник: Комсомольская правда

29 апреля в 12.30 они, оставив машину на парковке, отправились на экскурсию в Казанский Кремль. Младшего ребенка везли в коляске, а старший осматривал красоты древней достопримечательности на моноколесе.

Вдруг родители поняли, что не видят своего старшего сына. Мальчик затерялся в толпе других туристов. Самостоятельные его розыски результатов не дали. Выбежав на площадь 1 Мая со стороны Спасской башни, екатеринбуржцы увидели патрульный экипаж ДПС, и попросили помощи.

— Экипаж, в составе которого были заместитель командира 3 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД Казани старший лейтенант полиции Андрей Лукин и заместитель командира 3 взвода 3 батальона того же полка ДПС старший лейтенант полиции Рамис Гиниятов, отправились на поиски мальчика, — рассказал командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин.

Логично рассудив, что ребенок не ориентируется в незнакомом городе, и мог случайно повернуть не туда, госавтоинспекторы отправились патрулировать окрестности на патрульных автомобилях, рассадив родителей мальчика в их салонах.

На ближайшей к Кремлю улице — Кремлевской, ребенка не нашли, и Рамис Гиниятов отправился к парку «Черное озеро». Юного туриста встретили напротив дома № 1 по улице Дзержинского, когда проезжали вдоль парка. Испуганный мальчик рассказал родителям и инспекторам ДПС, что он, катаясь на моноколесе, заблудился и отправился искать родных.