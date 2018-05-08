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11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани сотрудники ГИБДД нашли заблудившегося ребенка-туриста из Екатеринбурга

Тревожные минуты пришлось пережить семье из Екатеринбурга, приехавшим в столицу Татарстана на майские праздники. Супруги с двумя сыновьями — 10-летним и годовалым мальчиками, приехали в город на своем автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

29 апреля в 12.30 они, оставив машину на парковке, отправились на экскурсию в Казанский Кремль. Младшего ребенка везли в коляске, а старший осматривал красоты древней достопримечательности на моноколесе.

Вдруг родители поняли, что не видят своего старшего сына. Мальчик затерялся в толпе других туристов. Самостоятельные его розыски результатов не дали. Выбежав на площадь 1 Мая со стороны Спасской башни, екатеринбуржцы увидели патрульный экипаж ДПС, и попросили помощи.

— Экипаж, в составе которого были заместитель командира 3 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД Казани старший лейтенант полиции Андрей Лукин и заместитель командира 3 взвода 3 батальона того же полка ДПС старший лейтенант полиции Рамис Гиниятов, отправились на поиски мальчика, — рассказал командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин.

Логично рассудив, что ребенок не ориентируется в незнакомом городе, и мог случайно повернуть не туда, госавтоинспекторы отправились патрулировать окрестности на патрульных автомобилях, рассадив родителей мальчика в их салонах.

На ближайшей к Кремлю улице — Кремлевской, ребенка не нашли, и Рамис Гиниятов отправился к парку «Черное озеро». Юного туриста встретили напротив дома № 1 по улице Дзержинского, когда проезжали вдоль парка. Испуганный мальчик рассказал родителям и инспекторам ДПС, что он, катаясь на моноколесе, заблудился и отправился искать родных.

— Родители выразили огромную благодарность лично сотрудникам полка ДПС ГИБДД Казани за оказанную помощь в поисках пропавшего ребенка, а также оставили сообщение об оперативной и профессиональной работе сотрудников на «телефон доверия» МВД Татарстана, — сообщили в МВД республики.

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