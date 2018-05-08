«Горьковская» заработала в обычном режиме после ремонта эскалаторов

На «Горьковской» завершен ремонт эскалаторов, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Со вторника, 8 мая, станция работает в штатном режиме.

Работы по ремонту эскалаторов продолжались на станции почти 4 месяца. В течение этого периода вход на «Горьковскую» был ограничен, а утром в будние дня станция была закрыта на вход.