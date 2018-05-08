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11:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

«Горьковская» заработала в обычном режиме после ремонта эскалаторов

Работы завершили в понедельник.

На «Горьковской» завершен ремонт эскалаторов, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Со вторника, 8 мая, станция работает в штатном режиме.

Работы по ремонту эскалаторов продолжались на станции почти 4 месяца. В течение этого периода вход на «Горьковскую» был ограничен, а утром в будние дня станция была закрыта на вход.

Напомним, несколько станций метро в Петербурге будут закрыты во время проведения акции «Бессмертный Полк» и других праздничных мероприятий в центре Петербурга 9 мая. Жителей Северной столицы просят заранее планировать свои маршруты с учетом всех ограничений.

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