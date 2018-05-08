К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов

Семейство гнездовалось на чердаке, но в какой-то момент потолочные покрытия не выдержали, животные полетели вниз и приземлились прямо на диван в гостиной.

Приехавшие на вызов спасатели и полицейские поймали енотов, осмотрели их и посадили в переноску. Сейчас с животными все в порядке, никто из людей также не пострадал. Позже все звериное семейство отпустили на волю.