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10:25 (мск), источник: РИА Новости

К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В американском городе Шеридан (штат Мичиган) к одному из местных жителей буквально с потолка упали самка енота и пятеро ее детенышей.

Семейство гнездовалось на чердаке, но в какой-то момент потолочные покрытия не выдержали, животные полетели вниз и приземлились прямо на диван в гостиной.

Приехавшие на вызов спасатели и полицейские поймали енотов, осмотрели их и посадили в переноску. Сейчас с животными все в порядке, никто из людей также не пострадал. Позже все звериное семейство отпустили на волю.

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