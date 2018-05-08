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11:30 (мск), источник: Sputnik.by

Альтернатива гимназиям: в Минске появится «бюджетная» частная школа

Месяц обучения в заведении обойдется родителям в 400 долларов — не так дорого по сравнению с некоторыми частными школами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Еще одна частная школа вскоре появится в Минске: детей в пятые классы уже набирают, хотя помещения для занятий пока нет, свидетельствует сайт проекта.

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Большинство белорусских ребят учатся в государственных учреждениях образования, однако некоторые родители выбирают отдавать детей в частные школы. Сейчас в Минске есть несколько таких заведений, которые могут выдавать по окончании аттестаты.

Как стало известно в начале мая, с сентября в Минске начнет работу еще одна частная школа. В заведение уже набирают два пятых класса по 16 человек. Впрочем, с помещением эта школа пока не определилась — вопрос обещают решить в ближайшее время.

Месяц обучения в новой частной школе будет стоить порядка 400 долларов. Для сравнения, некоторые частные учреждения образования просят от родителей более 500−600 долларов — так что цена сравнительно «небольшая».

В команде нового заведения — известные в Беларуси педагоги, в том числе писательница и учитель русского языка Анна Северинец.

Частные школы появляются в Минске не так часто — те, которые дают полноценное базовое или общее среднее образование. Несколько лет назад известная журналистка Анна Трубачева хотела создать в Беларуси «школу мечты», однако реализовать свой проект так и не смогла.

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