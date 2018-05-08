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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат предупредил крымчан о рисках поездок на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчанам небезопасно ездить на Украину, так как существует риск, что их превратят в политических заложников, заявил адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы крымских политиков, обвиняемых в госизмене на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Последние недели у всех на слуху был скандал вокруг крымского судна “Норд”, задержанного украинскими пограничниками, и его экипажа. Украинская власть продемонстрировала всему миру, как она будет поступать с любым жителем полуострова. Его превратят в политического заложника, над ним будут издеваться, его лишат фундаментальных прав. И это, заметьте, отношение к простым людям, никак не замешанным в политике», — сказал Могильницкий в интервью РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что визит крымских политиков на Украину может быть небезопасен для их жизни.

«Теперь представьте, что будет, если в Украину приедут люди, которые одним своим существованием угрожают действующей власти. Я не уверен, что они вообще доживут до суда. Но даже если доживут, то вряд ли смогут рассчитывать на справедливый суд и приговор», — сказал адвокат.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине. Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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