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11:06 (мск), источник: Newsroom24.ru

Опубликован график отключения горячей воды в Ленинском и Автозаводском районах

Отключения начнутся с 23 мая.

Источник: Newsroom24.ru

Плановое отключение горячего водоснабжения в Ленинском и Автозаводском районах начнется с 23 мая. Об этом сообщается на сайте АО «Волгаэнергосбыт».

Согласно информации, в Автозаводском районе с 23 мая по 2 августа под плановое отключение попадут дома в микрорайонах Соцгород I, Соцгород II, район пр. Молодожный, ул. Южное Шоссе, микрорайон Мончегорский и другие.

В Ленинском районе ремонтная кампания будет проводиться с 24 июля по 6 августа. Временно без горячей воды останутся жители домов по проспекту Ленина и на улицах Глеба Успенского, Героя Попова, Таганской и других.

Отмечается, что целью ремонтной кампании является своевременная и качественная подготовка систем отопления и горячего водоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

С подробным перечнем отключаемых домов в Ленинском и Автозаводском районе можно ознакомиться на сайте АО «Волгаэнергосбыт».

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