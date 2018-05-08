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15:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Схему движения в Ростове-на-Дону изменят из-за футбольного матча

Несколько участков дорожной сети закроют для транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Схему движения в донской столице изменят 13 мая в связи с проведением третьего тестового матча на стадионе «Ростов-Арена».

Как сообщает городской департамент автодорог, с 9.00 до 18.30 для транспорта закроют участки улиц Левобережной (от улицы Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения), Московской (от переулка Соборного до проспекта Ворошиловского) и Большой Садовой (от переулка Крепостного до проспекта Театрального), а также проспекта Театрального (между улицами Большой Садовой и Максима Горького) и низовую западную часть Ворошиловского моста.

В это же время будет ограничено движение по улицам Большой Садовой (от проспекта Ворошиловского до переулка Крепостного), Серафимовича (от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского) Суворова (от проспекта Кировского до переулка Крепостного), переулку Крепостному (между улицами Суворова и Большой Садовой), проспекту Ворошиловскому (от Большой Садовой до Ворошиловского моста) и по верховой восточной части Ворошиловского моста.

Ограничения будут действовать на Южном подъезде к Ростову-на-Дону (от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста) и Магистральной улице общегородского значения, а также на участке улицы Левобережной.

Сообщается также, что с 9.00 до 18.30 будет организовано двустороннее движение по улицам Шаумяна, Социалистической, Темерницкой, Тургеневской и Обороны на участке от проспекта Ворошиловского до переулка Газетного.

Напомним, 13 мая состоится официальное открытие «Ростов-Арены». На стадионе пройдет матч между футбольными клубами «Ростов» и «Урал».

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