Жара в Воронеже побила ещё 2 температурных рекорда

Источник: AP 2018

Погода в Воронеже установила ещё два температурных рекорда на выходных, 5 и 6 мая. Начало последнего месяца весны выдалось аномально жарким — не зря метеорологи дважды объявляли штормовые предупреждения.

Так, 5 мая воздух в Воронеже прогрелся до +29,1 градуса, побив рекорд пятилетней давности — в 2013 году синоптики зафиксировали +27,9. На следующий день, 6 мая, столбики термометров поднялись до +29 градусов, побив 51-летний рекорд: он был зафиксирован в 1967 году, + 28,5 градуса.