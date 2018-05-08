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12:01 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области появилась птица из Америки

Ранее залеты американской птицы отмечены в Крыму и Казахстане.

В Самарской области появился новый вид птиц — гольцовый конек, сообщает Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина.

Гольцовый или Американкий конек населяет восточную Сибирь, север и запад Северной Америки. Отмечены залеты этого вида в Крым и Казахстан.

Залёт этого вида в Самарскую область задокументировал Дмитрий Михайлюк.

Несколько дней спустя гольцового конька наблюдали и в Ульяновской области.

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