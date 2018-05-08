В Самарской области появилась птица из Америки
Ранее залеты американской птицы отмечены в Крыму и Казахстане.
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Ранее залеты американской птицы отмечены в Крыму и Казахстане.
В Самарской области появился новый вид птиц — гольцовый конек, сообщает Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина.
Гольцовый или Американкий конек населяет восточную Сибирь, север и запад Северной Америки. Отмечены залеты этого вида в Крым и Казахстан.
Залёт этого вида в Самарскую область задокументировал Дмитрий Михайлюк.
Несколько дней спустя гольцового конька наблюдали и в Ульяновской области.