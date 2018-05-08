Набережная Хабаровска приглашает встретить День Победы

Армейская полевая кухня 9 мая в Хабаровске начнет работу на набережной стадиона имени Ленина в 12:30, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В этом году полевая кухня будет образца 1943 года КП-2−48. Военные приготовят ароматную полевую кашу для трех тысяч гостей и жителей Дальневосточной столицы. Кроме того, на территории стадиона имени Ленина будет представлена выставка военной техники, которая находится на вооружении РФ. Как сообщает КГУП «Недвижимость», среди экспонатов современные образцы боевых машин: БТР-82 А, Тайфун-К, бронеавтомобиль «Тигр», комплекс РЭБ «Красуха-4», противотанковая пушка МТ-12, гаубица- 2А65, гаубица Д-30, БТР-80 и другая техника.



В 14.00 на площадке перед сквером Любви, Семьи и Верности Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» начнет праздничный концерт. Его почетными гостями станут ветераны и вдовы участников Второй мировой войны.



В 17.00 на интерактивном экране УКСК (напротив колеса обозрения) будет транслироваться прямой эфир с парада на Красной площади.



В 18.00 на сцене набережной Хабаровска состоится большой праздничный концерт с участием известных вокальных и танцевальных коллективов города. В этот день для гостей набережной будет играть военный духовой оркестр Росгвардии РФ.



В 22.00 вечернее небо стадиона им. Ленина украсят праздничные залпы торжественного салюта. Для жителей и гостей города прогремит 30 артиллерийских залпов из 12 орудий.