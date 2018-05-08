На проспекте Мира в Красноярске заборы заменят на декоративные столбики
Мэрия отреагировала на протесты ГИБДД.
Мэрия отреагировала на протесты ГИБДД.
Администрация Красноярска намерена устранить претензии ГИБДД по поводу отказа от заборов на проспекте Мира. Заменить ограждения планируется на ограничивающие пешеходную часть декоративные столбики.
Напомним, о том, что на проспекте Мира в Красноярске в рамках ремонта улицы заборы устанавливаться не будут, ранее сообщил первый
«Стоит пешеходный светофор, и по 50 м в каждую сторону должны быть применены ограничивающие пешеходные ограждения. Это закон», — сказал тогда Васильев.
«Разработанный проект благоустройства предусматривает установку ограждающих конструкций. Но это будут не те ограждения, к которым мы привыкли, а столбики, которые ограничивают парковку и заезд автомобилей на тротуары», — сказал Кукарцев.
Он отметил, что решение по установке столбиков не окончательное, согласовать его с ГИБДД планируется в течение двух недель.