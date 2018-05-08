На проспекте Мира в Красноярске заборы заменят на декоративные столбики

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Администрация Красноярска намерена устранить претензии ГИБДД по поводу отказа от заборов на проспекте Мира. Заменить ограждения планируется на ограничивающие пешеходную часть декоративные столбики.

Напомним, о том, что на проспекте Мира в Красноярске в рамках ремонта улицы заборы устанавливаться не будут, ранее сообщил первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов. В ответ на это замначальника ГИБДД Красноярска Роман Васильев заявил, что мэрия, отказываясь от установки пешеходных ограждений на проспекте, нарушает закон.

«Стоит пешеходный светофор, и по 50 м в каждую сторону должны быть применены ограничивающие пешеходные ограждения. Это закон», — сказал тогда Васильев.

Анатолий Кукарцев, заместитель руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству, накануне ответил на претензии ГИБДД. По его словам, власти намерены устранить разногласия, установив на проспекте столбики вдоль тротуаров, которые возьмут на себя функции заборов.

«Разработанный проект благоустройства предусматривает установку ограждающих конструкций. Но это будут не те ограждения, к которым мы привыкли, а столбики, которые ограничивают парковку и заезд автомобилей на тротуары», — сказал Кукарцев.