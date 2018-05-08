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11:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец потерял кошелек с 400 тысячами рублей

Выяснилось, что мужчина потерял кошелек в офисе одной из страховых компаний, там его забрал охранник, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец потерял кошелек с 400 тысячами рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

4 мая в полицию обратился местный житель, который заявил, что потерял кошелек. В портмоне у новосибирца, кроме документов и банковских карт, также находились 409 тысяч рублей.

«Предположив, что кошелек он мог забыть в страховой компании, которую накануне посещал, гражданин вернулся, но там ему пояснили, что ничего не находили», — рассказали полицейские.

Вскоре выяснилось, что кошелек забрал 22-летний охранник офиса страховой компании. Деньги парень забрал себе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Похищенное изъято. Расследование уголовного дела продолжается.

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