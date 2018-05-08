Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец потерял кошелек с 400 тысячами рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

4 мая в полицию обратился местный житель, который заявил, что потерял кошелек. В портмоне у новосибирца, кроме документов и банковских карт, также находились 409 тысяч рублей.

«Предположив, что кошелек он мог забыть в страховой компании, которую накануне посещал, гражданин вернулся, но там ему пояснили, что ничего не находили», — рассказали полицейские.