Новосибирец потерял кошелек с 400 тысячами рублей
Выяснилось, что мужчина потерял кошелек в офисе одной из страховых компаний, там его забрал охранник, рассказали в МВД.
Выяснилось, что мужчина потерял кошелек в офисе одной из страховых компаний, там его забрал охранник, рассказали в МВД.
Новосибирец потерял кошелек с 400 тысячами рублей, об этом сообщает
4 мая в полицию обратился местный житель, который заявил, что потерял кошелек. В портмоне у новосибирца, кроме документов и банковских карт, также находились 409 тысяч рублей.
«Предположив, что кошелек он мог забыть в страховой компании, которую накануне посещал, гражданин вернулся, но там ему пояснили, что ничего не находили», — рассказали полицейские.
Вскоре выяснилось, что кошелек забрал 22-летний охранник офиса страховой компании. Деньги парень забрал себе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Похищенное изъято. Расследование уголовного дела продолжается.