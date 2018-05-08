В Сочи с 25 мая изменятся правила регистрации приезжих

Источник: Комсомольская правда

Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность на время проведения чемпионата мира по футболу. Такие меры примут в каждом городе, принимающем турнир.

Под исключение попадают лица, находящиеся в больнице и те, кто приехал в Сочи в гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг и туристическую базу.

А граждане иностранных государств обязаны будут зарегистрироваться в тот же день, что прибудут на курорт.