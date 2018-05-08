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16:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи с 25 мая изменятся правила регистрации приезжих

Согласно Указу президента России Владимира Путина, все граждане в течение трех дней с момента прибытия на курорт должны зарегистрироваться в отделе по вопросам миграции УВД города Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность на время проведения чемпионата мира по футболу. Такие меры примут в каждом городе, принимающем турнир.

Под исключение попадают лица, находящиеся в больнице и те, кто приехал в Сочи в гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг и туристическую базу.

А граждане иностранных государств обязаны будут зарегистрироваться в тот же день, что прибудут на курорт.

По всем вопросам следует обращаться в отделы по вопросам миграции, которые расположены по адресам: улица Горького, 60 в Центральном районе (269−28−94, 264−63−77, 269−28−95); улица Гоголя, 1 в Адлерском районе (240−36−19, 240−41−71, 240−19−73); улица Возрождения, 21 в Хостинском районе (267−12−78, 267−16−26, 267−12−89); улица Победы, 113 в Лазаревском районе (270−41−47, 270−40−57, 270−40−91).

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