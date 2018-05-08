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12:05 (мск), источник: Volga News

В возложении цветов на пл. Славы приняли участие 5 тысяч человек

Во вторник, 8 мая, на пл. Славы в Самаре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Источник: Reuters

В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Герои Отечества, почетные граждане области, представители общественности, а также региональных властей во главе с руководителем области Дмитрием Азаровым.

Почтить память погибших в ВОВ могли также все желающие. Всего на площади Славы собралось более 5 тысяч человек.

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