В возложении цветов на пл. Славы приняли участие 5 тысяч человек

В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Герои Отечества, почетные граждане области, представители общественности, а также региональных властей во главе с руководителем области Дмитрием Азаровым.

Почтить память погибших в ВОВ могли также все желающие. Всего на площади Славы собралось более 5 тысяч человек.