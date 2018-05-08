В Кишинёве начали проводить дезинсекцию многоэтажек

Источник: Actualitati.md

Рабочие уверяют, после обработки насекомые не будут беспокоить жильцов два месяца. Химикаты также убивают и блох, которые тоже размножаются в подвалах.

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Специалисты рассказывают, что главная причина проблемы-бездомные кошки, которые являются основными носителями блох и свободно проникают в подвалы, потому что во многих домах нет металлических сеток.