В Кишинёве начали проводить дезинсекцию многоэтажек
Апрель и начало мая выдалось жарким, и в подвалах быстро размножаются комары.
Апрель и начало мая выдалось жарким, и в подвалах быстро размножаются комары.
Рабочие уверяют, после обработки насекомые не будут беспокоить жильцов два месяца. Химикаты также убивают и блох, которые тоже размножаются в подвалах.
Специалисты рассказывают, что главная причина
Плановую дезинсекцию и дератизацию в подвалах жилых домов проводят дважды в год. В муниципальном бюджете на это заложен миллион леев.