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14:09 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишинёве начали проводить дезинсекцию многоэтажек

Апрель и начало мая выдалось жарким, и в подвалах быстро размножаются комары.

Источник: Actualitati.md

Рабочие уверяют, после обработки насекомые не будут беспокоить жильцов два месяца. Химикаты также убивают и блох, которые тоже размножаются в подвалах.

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Специалисты рассказывают, что главная причина проблемы-бездомные кошки, которые являются основными носителями блох и свободно проникают в подвалы, потому что во многих домах нет металлических сеток.

Плановую дезинсекцию и дератизацию в подвалах жилых домов проводят дважды в год. В муниципальном бюджете на это заложен миллион леев.

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