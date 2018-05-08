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12:06 (мск), источник: Sputnik

Две улицы в Ташкенте закроют для проезда до января 2019 года

Маршруты общественного транспорта изменятся для объезда закрытых участков улиц.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Часть улицы Эльбек и 2-я улица Карасу будут закрыты для проезда с 10 мая 2018 года по 31 января 2019 в связи со строительством кольцевого метро, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Маршруты общественного транспорта изменятся для объезда закрытых участков улиц. Администрация Ташкента приносит извинения за доставленные неудобства.

Протяженность надземного метро должна составить 52,1 км. Линия будет пересекаться с уже существующими.

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