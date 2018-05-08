Две улицы в Ташкенте закроют для проезда до января 2019 года

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Часть улицы Эльбек и 2-я улица Карасу будут закрыты для проезда с 10 мая 2018 года по 31 января 2019 в связи со строительством кольцевого метро, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.