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11:34 (мск), источник: Nakanune.ru

ГИБДД считает ямы на дорогах Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области усиливает надзор за состоянием дорог: за две недели установлено более 3,5 тыс. дорожных недостатков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД выписали уже 648 предписаний, за неисполнение которых составлено 13 протоколов, а также 75 протоколов — за грубые нарушения в содержании дорог.

Сейчас Госавтоинспекция особое внимание уделяет тем участкам автодорог, где проходят автобусы, и трассам, где предусмотрен высокий скоростной режим.

По улично-дорожной сети Екатеринбурга составлено 11 протоколов и внесено 92 предписания на устранение имеющихся недостатков.

Кроме того, в целях безопасности дорожного движения в этом году планируется нанести разметку на 5 тыс. 453 км, устранить ямы на дорогах и привести к стандартам 216 пешеходных переходов, расположенных рядом с общеобразовательными организациями.

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