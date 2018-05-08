ГИБДД считает ямы на дорогах Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выписали уже 648 предписаний, за неисполнение которых составлено 13 протоколов, а также 75 протоколов — за грубые нарушения в содержании дорог.

Сейчас Госавтоинспекция особое внимание уделяет тем участкам автодорог, где проходят автобусы, и трассам, где предусмотрен высокий скоростной режим.

По улично-дорожной сети Екатеринбурга составлено 11 протоколов и внесено 92 предписания на устранение имеющихся недостатков.