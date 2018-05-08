ГИБДД считает ямы на дорогах Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области усиливает надзор за состоянием дорог: за две недели установлено более 3,5 тыс. дорожных недостатков, сообщили Накануне.RU в
Госавтоинспекция Свердловской области усиливает надзор за состоянием дорог: за две недели установлено более 3,5 тыс. дорожных недостатков, сообщили Накануне.RU в
Сотрудники ГИБДД выписали уже 648 предписаний, за неисполнение которых составлено 13 протоколов, а также 75 протоколов — за грубые нарушения в содержании дорог.
Сейчас Госавтоинспекция особое внимание уделяет тем участкам автодорог, где проходят автобусы, и трассам, где предусмотрен высокий скоростной режим.
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Кроме того, в целях безопасности дорожного движения в этом году планируется нанести разметку на 5 тыс. 453 км, устранить ямы на дорогах и привести к стандартам 216 пешеходных переходов, расположенных рядом с общеобразовательными организациями.