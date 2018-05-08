«ГУК-Краснодар» обнародовал график отключений горячей воды в мае

О том, что с 14 мая в Краснодаре начнут отключать горячую воду, ранее сообщал «Югополис».

В связи с остановкой на ремонт Краснодарской ТЭЦ самый крупный поставщик теплоносителя — АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» — уведомил управляющую компанию «ГУК-Краснодар» о том, что прекратит подачу горячей воды. В эти дни тепловики будут ремонтировать сети, котельные и прочие объекты, а обслуживающие организации коммунальщики будут стараться проводить промывку и опрессовку труб непосредственно в домах.