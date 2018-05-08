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16:35 (мск), источник: Югополис

«ГУК-Краснодар» обнародовал график отключений горячей воды в мае

Более чем в 500 многоэтажках краевого центра горячая вода исчезнет на 2 недели.

О том, что с 14 мая в Краснодаре начнут отключать горячую воду, ранее сообщал «Югополис».

В связи с остановкой на ремонт Краснодарской ТЭЦ самый крупный поставщик теплоносителя — АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» — уведомил управляющую компанию «ГУК-Краснодар» о том, что прекратит подачу горячей воды. В эти дни тепловики будут ремонтировать сети, котельные и прочие объекты, а обслуживающие организации коммунальщики будут стараться проводить промывку и опрессовку труб непосредственно в домах.

График отключений в мае опубликован на сайте «ГУК-Краснодар». График отключений на июнь будет опубликован позже, сообщает пресс-служба управляющей компании.

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