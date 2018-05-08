«ГУК-Краснодар» обнародовал график отключений горячей воды в мае
Более чем в 500 многоэтажках краевого центра горячая вода исчезнет на 2 недели.
Более чем в 500 многоэтажках краевого центра горячая вода исчезнет на 2 недели.
О том, что с 14 мая в Краснодаре начнут отключать горячую воду, ранее сообщал «Югополис».
В связи с остановкой на ремонт Краснодарской ТЭЦ самый крупный поставщик теплоносителя — АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» — уведомил управляющую компанию «ГУК-Краснодар» о том, что прекратит подачу горячей воды. В эти дни тепловики будут ремонтировать сети, котельные и прочие объекты, а обслуживающие организации коммунальщики будут стараться проводить промывку и опрессовку труб непосредственно в домах.
График отключений в мае опубликован на сайте «ГУК-Краснодар». График отключений на июнь будет опубликован позже, сообщает