Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Кирстен Данст родила первенца
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Медведева прощается с Тутберидзе: реакция Тарасовой
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
У Волочковой протекла крыша
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Серж Саргсян ушел в отставку
13:27 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В День Победы в Волгограде устроят пешеходные зоны

Для того чтобы горожане и гости города 9 мая могли с комфортом принять участие в праздничных мероприятиях на территории города с 08.00 начнут действовать сразу несколько пешеходных зон.

С 08.00 9 мая пешеходным станет пр. им. Ленина от ул. Комсомольская до ул. Кубинской, Нулевая продольная магистраль от улицы Комсомольской до улицы им. маршала Крылова до выезда на пр. им. Ленина, а также все местные проезды в указанной зоне. В этот период здесь пройдет Крестный ход и акция «Бессмертный полк», а также начнется работа интерактивных площадок на Центральной набережной. С 16.00 пешеходную зону расширят до ул. 39-й Гвардейской для удобства болельщиков, прибывающих на финал Чемпионата России. Также в этот период будет отменен въезд на ул. Кубинскую со Второй Продольной магистрали и выезд на ул. им. Землянского с мостового перехода через Волгу.

В 10.00 9 мая на главной площади города начнется парад частей Волгоградского гарнизона. Помимо торжественного марша парадных коробок волгоградцы увидят образцы боевой техники, стоящей на вооружении Российской Армии. Для обеспечения безопасности участников и зрителей парада улицы Мира и Гагарина, примыкающие к площади Павших борцов, будут предоставлены для проезда исключительно военной техники, участвующей в параде.

Читайте также
Мамаев курган засиял «Светом Великой Победы»

С 12.00 всех желающих ждут на Верхней террасе набережной, где будет устроен солдатский привал «В лесу прифронтовом» и организована работа нескольких интерактивных площадок. В течение всего дня здесь будут звучать песни военных лет в исполнении творческие коллективов и солистов. Волгоградцы и гости города, посетившие эту площадку, смогут отведать не только традиционной солдатской каши, но и узбекский, таджикский и афганский плов. Для удобного спуска на набережную, где пройдут мероприятия, пешеходные зоны будут организованы на улицах Чуйкова от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, на набережной имени 62-й Армии от улицы Калинина до улицы 7-й Гвардейской, ул. Краснознаменской от улицы Советской до Набережной им. 62-й Армии. Спуститься к Верхней террасе набережной можно по ул. Володарского и ул. им. Ленина, которые станут пешеходными от улицы Советской до улицы им. маршала Чуйкова.

Также в полдень состоится одно из наиболее масштабных мероприятий Дня Победы — общероссийская акция «Бессмертный полк». В 2017 году участниками шествия порядка 50 тысяч волгоградцев. Колонна стартует от Дома Павлова и пройдет по проспекту им. В. И. Ленина до Мамаева кургана. Впервые в этом году в Волгограде пройдет парад Победы «Наследники Сталинграда», в рамках которого представители патриотических молодежных организаций, клубов военно-исторической реконструкции, мотоклуба «Ночные волки» на технике военного времени, ретроавтомобилях проследуют по Нижней террасе Центральной набережной к главной сцене у Волги, где в 19.00 начнется праздничный гала-концерт «От Волги до Берлина». Завершится День Победы в Волгограде праздничным фейерверком, который в этом году запустят одновременно на Мамаевом Кургане и Набережной им. 62-й Армии. Кроме того, на Мамаевом Кургане будет показана мультимедийная видеоинсталляция «Свет Великой Победы». По окончании салюта и инсталляции все волгоградцы по пешеходным зонам смогут добраться до остановок, откуда их заберет общественный транспорт, который 9 мая перейдет на особый режим работы.

Все новости региона
Сегодня – Международный день КВН
Парламент Армении избрал премьером лидера оппозиции
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Астролога оштрафовали за предсказание победы Путина на выборах
Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь