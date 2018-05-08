В День Победы в Волгограде устроят пешеходные зоны

С 08.00 9 мая пешеходным станет пр. им. Ленина от ул. Комсомольская до ул. Кубинской, Нулевая продольная магистраль от улицы Комсомольской до улицы им. маршала Крылова до выезда на пр. им. Ленина, а также все местные проезды в указанной зоне. В этот период здесь пройдет Крестный ход и акция «Бессмертный полк», а также начнется работа интерактивных площадок на Центральной набережной. С 16.00 пешеходную зону расширят до ул. 39-й Гвардейской для удобства болельщиков, прибывающих на финал Чемпионата России. Также в этот период будет отменен въезд на ул. Кубинскую со Второй Продольной магистрали и выезд на ул. им. Землянского с мостового перехода через Волгу.

В 10.00 9 мая на главной площади города начнется парад частей Волгоградского гарнизона. Помимо торжественного марша парадных коробок волгоградцы увидят образцы боевой техники, стоящей на вооружении Российской Армии. Для обеспечения безопасности участников и зрителей парада улицы Мира и Гагарина, примыкающие к площади Павших борцов, будут предоставлены для проезда исключительно военной техники, участвующей в параде.

С 12.00 всех желающих ждут на Верхней террасе набережной, где будет устроен солдатский привал «В лесу прифронтовом» и организована работа нескольких интерактивных площадок. В течение всего дня здесь будут звучать песни военных лет в исполнении творческие коллективов и солистов. Волгоградцы и гости города, посетившие эту площадку, смогут отведать не только традиционной солдатской каши, но и узбекский, таджикский и афганский плов. Для удобного спуска на набережную, где пройдут мероприятия, пешеходные зоны будут организованы на улицах Чуйкова от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, на набережной имени 62-й Армии от улицы Калинина до улицы 7-й Гвардейской, ул. Краснознаменской от улицы Советской до Набережной им. 62-й Армии. Спуститься к Верхней террасе набережной можно по ул. Володарского и ул. им. Ленина, которые станут пешеходными от улицы Советской до улицы им. маршала Чуйкова.