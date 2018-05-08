Опубликован список улиц, которые будут перекрыты 9 мая

Источник: Нижегородская правда

9 мая в связи с празднованием Дня Победы изменится схема движения транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 05.00 до 23.59 будет ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского, Зеленскому съезду, улице Широкой, Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской набережной, улицам Минина, Большой Печерской (за исключением трамваев), Ульянова, Пискунова (за исключением трамваев), Варварской, Алексеевской (за исключением трамваев), Пожарского, Рождественской на участке от площади Народного единства до площади Маркина, площади Народного единства.

С 06. 00 до 23.00 минут будет ограничено движение транспорта по площади им. Киселева И. И. (за исключением трамваев).

С 08.00 до 16.00 и с 20.00 до 23.59 минут будет ограничено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной на участке от Похвалинского съезда до Казанского съезда, набережной Гребного канала от Казанского съезда до остановки общественного транспорта «Набережная Гребного канала».

С 08.00 до 11.00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Веденяпина до проспекта Кирова, проспекту Октября на участке от проспекта Молодежного до проспекта Ильича, улице Веденяпина на участке от улицы Лескова до проспекта Ленина.

С 08.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по улице Коминтерна на участке от улицы Белозерской до улицы Свободы.

С 09.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по площади Буревестника, на участке от дома 1 до дома 14 по бульвару Юбилейному, от дома 14 по бульвару Юбилейному до дома 3 по улице Энгельса, от дома 3 по улице Энгельса до дома 8 по бульвару Юбилейному с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам и запретить парковку транспортных средств на вышеуказанных участках.