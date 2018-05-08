Опубликован список улиц, которые будут перекрыты 9 мая
В местах проведения парада и шествий движение будет ограничено.
В местах проведения парада и шествий движение будет ограничено.
9 мая в связи с празднованием Дня Победы изменится схема движения транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила
С 05.00 до 23.59 будет ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского, Зеленскому съезду, улице Широкой, Георгиевскому съезду,
С 06. 00 до 23.00 минут будет ограничено движение транспорта по площади им. Киселева И. И. (за исключением трамваев).
С 08.00 до 16.00 и с 20.00 до 23.59 минут будет ограничено движение транспорта по
С 08.00 до 11.00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Веденяпина до проспекта Кирова, проспекту Октября на участке от проспекта Молодежного до проспекта Ильича, улице Веденяпина на участке от улицы Лескова до проспекта Ленина.
С 08.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по улице Коминтерна на участке от улицы Белозерской до улицы Свободы.
С 09.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по площади Буревестника, на участке от дома 1 до дома 14 по бульвару Юбилейному, от дома 14 по бульвару Юбилейному до дома 3 по улице Энгельса, от дома 3 по улице Энгельса до дома 8 по бульвару Юбилейному с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам и запретить парковку транспортных средств на вышеуказанных участках.
Начиная с 22.00 8 мая, транспортные средства, припаркованные в зоне проведения торжественных мероприятий, будут эвакуированы. До 23.59 9 мая стоянка транспорта в местах проведения массовых мероприятий запрещена.