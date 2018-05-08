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12:04 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

БЖД запустит к «Славянскому базару» специальный поезд

Белорусская железная дорога уже в восьмой раз запустит специальный поезд Минск — Витебск к фестивалю Славянский базар.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Поезд будет ходить из Минска ежедневно с 9 по 18 июля, а из Витебска — с 10 по 19 июля.

Из столицы состав будет отправляться в 12.32 и прибывать в Витебск в 16.14.

Расписание движения поезда № 644/643 составлено с учетом программы проведения фестиваля, чтобы гостям удобно было уезжать из Витебска после окончания концертных мероприятий, сообщили в пресс-службе БЖД.

Из Витебска поезд будет отправляться ночью в 1.32 и прибывать в столицу в 5.38 утра.

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