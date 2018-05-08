БЖД запустит к «Славянскому базару» специальный поезд
Белорусская железная дорога уже в восьмой раз запустит специальный поезд Минск — Витебск к фестивалю Славянский базар.
Белорусская железная дорога уже в восьмой раз запустит специальный поезд Минск — Витебск к фестивалю Славянский базар.
Поезд будет ходить из Минска ежедневно с 9 по 18 июля, а из Витебска — с 10 по 19 июля.
Из столицы состав будет отправляться в 12.32 и прибывать в Витебск в 16.14.
Расписание движения поезда № 644/643 составлено с учетом программы проведения фестиваля, чтобы гостям удобно было уезжать из Витебска после окончания концертных мероприятий, сообщили в
Из Витебска поезд будет отправляться ночью в 1.32 и прибывать в столицу в 5.38 утра.