Погода 9—13 мая в Новосибирске: когда потеплеет
Плохая «осенняя» погода задерживается на неопределенный период в Новосибирской области. 9 и 10 мая дожди прекратятся, но затем снова зарядят, и синоптики не берутся называть дату настоящего потепления.
Плохая «осенняя» погода задерживается на неопределенный период в Новосибирской области. 9 и 10 мая дожди прекратятся, но затем снова зарядят, и синоптики не берутся называть дату настоящего потепления.
В данный момент через наш регион проходит очередной циклон с запада. Осадки, в основном мокрый снег, продолжатся в первой половине ночи 9 мая, однако вторая половина ночи и день среды пройдут без осадков. Температура ночью составит 0, -2 градуса, днем +8, +10 градусов, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В четверг, 10 мая, будет больше солнца, осадков не ожидается. В ночь на четверг термометры покажут около 0 градусов, днем — +10, +12 градусов. Ветер
Однако вечером в пятницу небольшие дожди возобновятся, они продолжатся и в субботу, и в воскресенье. Днем в пятницу температура воздуха достигнет +13 градусов, днем в субботу и воскресенье — +11, +12 градусов, сообщает «Яндекс. Погода». Росгидрометцентр дает более теплый сценарий — до +15 в пятницу, +16 в субботу и +13 в воскресенье. Зарубежный сервис Weather.com прогнозирует температуру в пределах между значениями Росгидрометцентра и «Яндекс. Погоды».
Как уточнила Марина Виноградова, по предварительному прогнозу май будет около и ниже нормы на один градус. Неустойчивый характер погоды обусловлен следующими один за другим циклонами из Атлантики, и особого тепла не ожидается.