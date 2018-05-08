Через шесть лет в Челябинске станет легче дышать

7 мая, после инаугурации, президент Владимир Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года.

Через шесть лет, как говорится в документе, нужно претворить в жизнь комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В числе промышленных центров, где дышать должно стать легче, указаны Челябинск, Магнитогорск, Братск, Красноярск, Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Чита.

Напомним, что о том, что из-за смога жители крупных городов неделями не видят солнца, Путин говорил в Послании Федеральному Собранию 1 марта: