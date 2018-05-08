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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Через шесть лет в Челябинске станет легче дышать

В первом указе после вступления в должность Владимир Путин упомянул о Челябинске и Магнитогорске.

7 мая, после инаугурации, президент Владимир Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года.

Через шесть лет, как говорится в документе, нужно претворить в жизнь комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В числе промышленных центров, где дышать должно стать легче, указаны Челябинск, Магнитогорск, Братск, Красноярск, Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Чита.

Напомним, что о том, что из-за смога жители крупных городов неделями не видят солнца, Путин говорил в Послании Федеральному Собранию 1 марта:

— Мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если миллионы людей пьют воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, а жители крупных индустриальных центров из-за смога не видят неделями солнца, как в Черепеповце, Нижнем Тагиле, Челябинске. Мы ужесточили экологические требования к предприятиям, что снизит промышленные выбросы.

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