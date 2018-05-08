Через шесть лет в Челябинске станет легче дышать
В первом указе после вступления в должность Владимир Путин упомянул о Челябинске и Магнитогорске.
В первом указе после вступления в должность Владимир Путин упомянул о Челябинске и Магнитогорске.
7 мая, после инаугурации, президент Владимир Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года.
Через шесть лет, как говорится в документе, нужно претворить в жизнь комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Напомним, что о том, что
— Мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если миллионы людей пьют воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, а жители крупных индустриальных центров