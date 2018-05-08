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16:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

10 мая в части домов Ново-Савиновского района не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 8 мая). 10 мая в некоторых домах Ново-Савиновского района будет приостановлено водоснабжение.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Временные неудобства связаны с подключением водопровода жилых домов по пр. Амирхана, 6, пр. Ямашева, 98 и пр. Ямашева, 100 к водопроводу по ул. Академика Лаврентьева. С 9.00 до полуночи подача воды будет прекращена по следующим адресам:

ул. Адоратского, 6, 6 В, 6/2; 6 корп. 1, 2, 3, 8, 8а; 8а корп.1; 10, 10а; 10а корп.1.

ул. Гаврилова, 8, 8а, 10, 10/12, 12.

ул. Академика Лаврентьева, 12, 14, 14а, 18а, 20.

пр. Ямашева, 90, 92, 92а, б; 94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 102, 102а, 102б, 104а, 104 корп. 1; 108, 108а, 110, 110а, 112.

Жильцам этих домов рекомендовано заранее запастись необходимым количеством воды. Автоцистерны будут размещены по адресам, согласно поступающим заявкам от населения, сообщает МУП «Водоканал».

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