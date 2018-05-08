10 мая в части домов Ново-Савиновского района не будет воды

Временные неудобства связаны с подключением водопровода жилых домов по пр. Амирхана, 6, пр. Ямашева, 98 и пр. Ямашева, 100 к водопроводу по ул. Академика Лаврентьева. С 9.00 до полуночи подача воды будет прекращена по следующим адресам: