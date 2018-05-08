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14:07 (мск), источник: Sputnik.md

Общественный порядок 9 мая: полиция Молдовы удваивает число патрулей

Правоохранительные органы страны объявили о том, сколько полицейских будут обеспечивать общественный порядок в День Победы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Свыше трех с половиной тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать общественный порядок во время праздничных мероприятий 9 мая, заявил во вторник на брифинге руководитель управления общественного порядка Генинспектората полиции Молдовы Марин Максиан.

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«День Победы вызывает интерес у граждан страны. 9 мая в различных районах республики пройдут 276 мероприятий. Мобилизованы более 3,5 тысячи полицейских, карабинеров и частных охранников, — сказал Максиан.

Он также сообщил, что полиция проанализировала все риски и выявила самые уязвимые зоны.

«Для обеспечения безопасности в этот период удвоено количество сотрудников полиции, которые будут патрулировать места скопления людей. Поставлена задача быстрого и квалифицированного реагирования в случае происшествий», — добавил Максиан.

Также он подчеркнул, что граждан в состоянии алкогольного опьянения и тех, у кого при себе будет оружие, не пустят на площадь.

В свою очередь, глава Национального инспектората по патрулированию Ливиу Базюк рассказал о том, что уже 8 мая с 13.00 движение транспорта между столичными улицами Пушкина и Бодони будет остановлено в связи с подготовкой к праздничному концерту, в рамках которого выступят Денис Майданов и Олег Газманов.

«Рекомендуем гражданам, которые хотят участвовать в этом мероприятии, отправляться на него на общественном транспорте», — сказал Базюк.

Он добавил, что приехавшим на личных автомобилях нужно удостовериться, что он припаркован без нарушений и таким образом, что никому не мешает.

Также Базюк обратил внимание на тот факт, что 9 мая в Кишиневе пройдут сразу несколько маршей — Бессмертный полк, а также авто- и мотопробег. Стартуют акции в 9.00, в связи с чем движение транспорта на некоторых улицах города ограничат.

Кроме того, полиция обратила внимание граждан, что во время участия в мероприятиях родителям нужно пристально следить за детьми, чтобы они не потерялись.

Также следует быть внимательными с личными вещами, а, возвращаясь домой, правоохранители рекомендуют избегать темных и безлюдных переулков.

Тем, кто приедет на праздничные акции на личном транспорте, полиция рекомендует проверить, все ли двери и окна закрыты. Также лучше не оставлять личные вещи в авто — что может привлечь внимание преступников.

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