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13:30 (мск), источник: БЕЛТА

Грозы ожидаются по югу Беларуси 9 мая

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

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Источник: БЕЛТА

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются по югу Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, по северу — 5−7 градусов выше нуля, днем будет плюс 22−28.

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