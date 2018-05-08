Грозы ожидаются по югу Беларуси 9 мая
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются по югу Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы.
Ветер
Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, по северу — 5−7 градусов выше нуля, днем будет плюс 22−28.