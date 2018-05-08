Грозы ожидаются по югу Беларуси 9 мая

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.