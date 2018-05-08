Нашествие: тысячи зеленых гусениц атаковали ростовский парк

Фотографии массового нашествия появились в соцсетях.

На эту новость ростовчане реагируют по-разному. Одни недовольны содержанием парка и призывают собрать с деревьев «налетчиков».

<div id="vk_post_-36039_3797151"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?154"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-36039_3797151", -36039, 3797151, 'beEDF1S9kGpyljiG5bStiqMVSw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Летом на деревьях в парке ни одного листа не будет. Жаль. Деревья зачахнут и их легко можно будет списать и вырубить. Парк Революции обрабатывают от насекомых, там регулярно убирают. В Островского “дикую” часть убирают одна пожилая женщина и мужчина».

Другие просто испуганы количеством гусениц: «Спасибо за информацию ближайшее время ни ногой в парк Островского».

При этом, есть и вполне спокойные и даже позитивные комментарии. Так жители города отмечают, что каждый год происходят всплески популяции какого-либо вида, в этом году это гусениц.