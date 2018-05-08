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12:42 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Нашествие: тысячи зеленых гусениц атаковали ростовский парк

Под каждым деревом и на тротуарах — тысячи зеленых гусениц захватили парк Островского в Ростове-на-Дону.

Фотографии массового нашествия появились в соцсетях.

На эту новость ростовчане реагируют по-разному. Одни недовольны содержанием парка и призывают собрать с деревьев «налетчиков».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Летом на деревьях в парке ни одного листа не будет. Жаль. Деревья зачахнут и их легко можно будет списать и вырубить. Парк Революции обрабатывают от насекомых, там регулярно убирают. В Островского “дикую” часть убирают одна пожилая женщина и мужчина».

Другие просто испуганы количеством гусениц: «Спасибо за информацию ближайшее время ни ногой в парк Островского».

При этом, есть и вполне спокойные и даже позитивные комментарии. Так жители города отмечают, что каждый год происходят всплески популяции какого-либо вида, в этом году это гусениц.

Другие ростовчане сообщают, что все эти гусеницы в скором времени станут бабочками. Есть и те, кто призывают рыбаков собрать бесплатную прикормку.

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