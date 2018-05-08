Нашествие: тысячи зеленых гусениц атаковали ростовский парк
Под каждым деревом и на тротуарах — тысячи зеленых гусениц захватили парк Островского в
Под каждым деревом и на тротуарах — тысячи зеленых гусениц захватили парк Островского в
Фотографии массового нашествия появились в соцсетях.
На эту новость ростовчане реагируют
«Летом на деревьях в парке ни одного листа не будет. Жаль. Деревья зачахнут и их легко можно будет списать и вырубить. Парк Революции обрабатывают от насекомых, там регулярно убирают. В Островского “дикую” часть убирают одна пожилая женщина и мужчина».
Другие просто испуганы количеством гусениц: «Спасибо за информацию ближайшее время ни ногой в парк Островского».
При этом, есть и вполне спокойные и даже позитивные комментарии. Так жители города отмечают, что каждый год происходят всплески популяции
Другие ростовчане сообщают, что все эти гусеницы в скором времени станут бабочками. Есть и те, кто призывают рыбаков собрать бесплатную прикормку.